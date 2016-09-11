В "Укроборонпромі" представили зразок нового бойового модуля "Вій"

Про це повідомляє 5 канал.

Зазначаєься, що це скорострільна 23-міліметрова гармата, яку планують встановлювати на розвідувальну машину "Дозор-Б". Раніше її оснащували лише кулеметами, і військові нарікали, що їм бракує потужності.

Поки "Вій" поставили лише на одну машину. Гармату мають випробувати і за необхідності внести певні корективи.

Читайте такожМіноборони прийняло перші 10 бойових машин "Дозор-Б"

"Стріляє добре. Машина в будь-яких площинах тримає вистріл. Тобто над нами багато хто сміявся, мовляв, почнете стріляти – машина почне перекидатися. Значить всі ці питання вирішені. Нічого не перекидається. Все стріляє, поцілює, плюс ще раз кажу, це прообраз. Тобто тут можлива додаткова установка кращого прицілу... Тут є можливість додатково встановити два кулемети спільно з гарматою", - розповів інженер-конструктор Андрій Полехін.

Нагадаємо, у другу неділю вересня відзначається День танкіста за відзначення великих заслуг бронетанкових і механізованих військ у розгромі противника в роки ВВВ, а також за заслуги танкобудівників в оснащенні ЗСУ бронетанкової технікою.