Крюківський завод збільшив випуск вантажних вагонів у 3,2 раза

Крюківський вагонобудівний завод (Кременчук, Полтавська обл.) у січні-серпні у порівнянні з відповідним періодом 2015 року збільшив випуск вантажних вагонів в 3,2 раза, або на 703 вагони - до 1023 одиниць.

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Про це йдеться в звіті підприємства, переданому в міськвиконком Кременчука.

Згідно з повідомленням, у січні-серпні завод відремонтував 9 пасажирських вагонів, але не виготовив жодного пасажирського вагона.

Як повідомляв УНІАН, Крюківський вагонобудівний завод у 2015 році збільшив випуск вантажних вагонів на 83%, або на 1996 вагонів порівняно з 2014 роком - до 410 одиниць.

У 2015 році завод не виготовив жодного пасажирського вагона. Разом з тим, підприємство в 2015 році модернізувало 25 вагонів метро для «Київського метрополітену» і виготовило 5 нових вагонів. У вересні 2015 року завод продав «Укрзалізниці» 1 дизель-поїзд (3 вагони).

Довідка УНІАН. ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку.

Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення «Укрзалізниці». Продукція заводу поставляється більш ніж у 20 країн світу. Крюківський вагон є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів — пасажирських і вантажних.