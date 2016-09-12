"Укроборонпром" показав новітній ударний вертоліт для ЗСУ (відео)

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У концерні зазначили, що ДП “Конотопський авіаремонтний завод “АВІАКОН”, що входить до складу ДК “Укроборонпром”, готовий передати Збройним силам України одразу три новітніх ударних вертольота Мі-24ПУ1.

За даними Укроборонпрому, Мі-24ПУ1 повністю відповідають всім вимогам сучасної війни, оснащені передовою електронікою, ефективною системою захисту та потужним озброєнням.