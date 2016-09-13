У Китаї зростання промвиробництва перевищило прогнози

Промислове виробництво в Китаї в серпні поточного року виросло на 6,3% порівняно з аналогічним показником минулого року, що перевищило прогноз аналітиків, передає Reuters.

Аналітики прогнозували зростання промвиробництва на рівні 6,1%.

Крім того, в Китаї зростання інвестицій у матеріальні активи склало 8,1% за січень-серпень цього року, що також перевищило очікування аналітиків. Зростання роздрібної торгівлі за рік склало 10,6%.

Читайте такожКитай продовжив "Нафтогазу" термін доступності кредиту обсягом $3,6 мільярдаЯк повідомляв УНІАН, Україна і Китай готують дорожню карту економічного співробітництва у сферах реалізації спільних проектів у сільському господарстві, промисловості, енергетиці і в сфері інфраструктури.

«Ми опрацювали питання у сфері торгівлі, технічного регулювання, транспорту, енергетики, туризму і хай-тек. Ми надаємо особливе значення цій співпраці. Ми домовилися про те, що сторони будуть відпрацьовувати переліки товарів для експорту та імпорту і залучати до цього підприємства двох країн. Ми домовилися про підтримку підприємств на виставках і ярмарках, а також про проведення торгових місій в Китаї та Україні. Ми також обговорили можливості створення промислових підприємств на території України, продукція яких буде потім спрямована на експорт в ЄС, країни Скандинавії та інші держави, з якими Україна уклала угоди про зону вільної торгівлі», - повідомила торговий представник України Наталія Микольська.

Окрему увагу, за словами Микольської, приділено побудові економічного пояса Великого Шовкового шляху.