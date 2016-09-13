Фонд гарантування виставив на продаж кредит, який забезпечений виробництвом акумуляторів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж кредит «Всеукраїнського банку розвитку» ("ВБР"), забезпечений великим бізнесом з виробництва промислових акумуляторів у Львівській області, повідомляється на сайті фонду.

Читайте такожФонд гарантування попросив у Мінфіну майже 8 мільярдів гривень

Згідно з повідомленням, компанія-позичальник веде активну господарську діяльність і є одним з найвідоміших виробників промислових акумуляторів та зарядних пристроїв в Україні, які використовуються у залізничному, водному, міському транспорті, гірничо-металургійному комплексі, у нафтогазовій промисловості, в діяльності аеропортів, у сфері телефонної комунікації й інших галузях і сферах діяльності. При цьому в забезпечення за договором передана нежитлова нерухомість, виробниче обладнання та майнові права на отримання грошових коштів за договором поставки.

Фонд зазначив, що обслуговування кредиту припинилося лише після введення в банк "ВБР" тимчасової адміністрації. Загальна заборгованість за договором на початок серпня 2016 становила 16,33 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк пояснив рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних «Всеукраїнського банку розвитку», що належить сину екс-президента України Олександру Януковичу, застосуванням санкцій до акціонеру банку у вигляді заморожування активів з боку Європейського Союзу.

«Всеукраїнський банк розвитку» (м. Київ) працював на ринку України з 2009 року й входив до групи великих банків. Банк входить до складу групи компаній «МАКО», власником якої є Олександр Янукович. За час перебування президента Януковича при владі активи банку зросли майже у 13 разів.