Загальний борг ОПЗ становить близько $283 мільйонів - галова Фонду держмайна

Загальний борг великого хімічного підприємства «Одеський припортовий завод» (ОПЗ), яке буде виставлено на повторний приватизаційний аукціон наприкінці жовтня, становить близько 283 млн дол.

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Про це на зустрічі з журналістами повідомив голова Фонду державного майна Ігор Білоус.

«Загальний борг ОПЗ – грубо кажучи, 283 млн доларів», - сказав Білоус.

За його словами, на даний момент ОПЗ має борг перед компанією Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа у розмірі 193 млн дол., штрафні санкції за цим боргом відповідно до Стокгольмського арбітражу становлять близько 58 млн дол., інші заборгованості усередині країни - 840 млн грн, або близько 32 млн дол.

«Для того щоб запустити завод повністю (на даний момент завод зупинено – УНІАН), потрібно близько 100 млн дол. оборотного капіталу. Відповідно, нам загалом треба близько 380 млн дол.», - сказав Білоус.

Як повідомляв УНІАН, конкурс з продажу 99,6% акцій Одеського припортового заводу зі стартовою ціною 13,175 млрд грн (близько 520 млн дол.) було зірвано 18 липня через відсутність заявок інвесторів. Однією з причин невдалого конкурсу фонд назвав завищену стартову ціну підприємства та існуючу заборгованість підприємства перед компанією Ostchem.

Білоус зазначив, що стартова ціна ОПЗ на повторному аукціоні, який повинен пройти наприкінці жовтня – на початку листопада, має становити близько 150 млн дол. для залучення широкого кола покупців.

Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.