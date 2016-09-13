Без приватизації та постачання газу ОПЗ загрожує банкрутство - Білоус

Великому хімічному підприємству – Одеського припортового заводу (ОПЗ) загрожує банкрутство, якщо до початку зими він не буде приватизований і не почнуться постачання газу для запуску роботи підприємства.

Про це в ході зустрічі з журналістами заявив голова Фонду державного майна України Ігор Білоус.

"Якщо ми не запустимо завод до зими чи не продамо його до зими, він – або кандидат на тривалий ремонт, який невідомо скільки коштуватиме, або кандидат на банкрутство", – сказав Білоус.

За його словами, банкрутство може ініціювати компанія Дмитра Фірташа Ostchem, якою ОПЗ заборгував близько 251 мільйона доларів.

"Товариш, у якого 251 мільйон доларів боргу, попри те, що завод не працює, немає аукціону з приватизації і ніхто нічого не робить, однозначно піде на банкрутство", – сказав глава Фонду держмайна.

Також він зазначив, що у разі відсутності поставок газу на ОПЗ до настання холодів завод потрапить у важку технологічну ситуацію – замерзнуть труби.

"Відремонтувати це все, якщо завод зиму простоїть, коштуватиме не один десяток мільйонів доларів", – додав Білоус.

Разом з тим він зазначив, що існує можливість запустити ОПЗ 1 жовтня, якщо постачання газу будуть здійснюватися "Нафтогазом України" на умовах відстроченого платежу.

"1 жовтня (завод може почати працювати – УНІАН). Ми звернулися до Європейської енергетичної комісії і проговорили можливість включення ОПЗ постанову про постачання газу за спецобязательствам, тобто поставки газу з відкладеним платежем", – сказав Білоус.

Як повідомляв УНІАН, на даний момент ОПЗ має борг перед компанією Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа розміром 193 мільйонів доларів, штрафні санкції за цим боргом відповідно до Стокгольмського арбітражу становлять близько 58 мільйонів доларів, інші заборгованості усередині країни – 840 мільйонів гривень, або близько 32 мільйонів доларів.

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У серпні завод зупинив свою роботу. Це сталося після того, як "Укртрансгаз" повідомив ОПЗ про відсутність підтвердженої заявки на прокачування газу з боку компанії-постачальника для потреб клієнта на минулий місяць.

На думку голови Фонду держмайна Білоуса, для повноцінної роботи підприємства необхідно 100 мільйонів доларів оборотних коштів.

Білоус зазначив, що стартову ціну Одеського припортового заводу на повторній приватизації, яка мала відбутися наприкінці жовтня – початку листопада, потрібно знизити до 150 мільйонів доларів з урахуванням великої заборгованості та для залучення більшого кола покупців. При цьому відбувся на аукціоні в липні через відсутність заявок інвесторів стартова ціна становила в еквіваленті 520 мільйонів доларів.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (р. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.