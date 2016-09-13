"Антонов" наступного року завершить імпортозаміщення російських комплектуючих - керівництво

Державне підприємство "Антонов", єдиний в Україні розробник і виробник вантажних і пасажирських літаків, у 2017 році планує повністю завершити програму імпортозаміщення російських комплектуючих.

Про це йдеться в повідомленні підприємства з посиланням на президента "Антонова" Олександра Коцюбу.

"У наступному році ми плануємо завершити програму імпортозаміщення російських комплектуючих, яку почали влітку 2015 року. Досягнуто відповідні домовленості з постачальниками з країн Європи, Канади, США та України. Після цього буде налагоджено серійне виробництво нових літаків. В тому числі, почнеться будівництво серійних Ан−178", - цитує прес-служба Коцюбу.

Він також додав, що до кінця поточного року "Антонов" завершить будівництво літака−демонстратора Ан−132D за контрактом із замовником з Королівства Саудівська Аравія. У повідомленні наголошується, що цей літак буде побудований без участі російських компаній.\ї

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Крім того, згідно з повідомленням, на даний момент "Антонов" також реалізує програму з модернізації парку транспортних літаків Ан−124−100, які експлуатуються в складі "Авіаліній Антонова".

"В даний час літаки оснащуються системами та обладнанням виробництва канадської компанії CMC Electronics", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент "Антонова" Коцюба повідомив, що до кінця року держпідприємство має намір згорнути спільні з Росією транспортні проекти, зокрема, в рамках спільної роботи з транспортною компанією "Волга-Дніпро".

Довідка УНІАН. Держпідприємство "Антонов" - єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.