"Укроборонпром" завдяки системі держзакупівель Prozorro заощадив 338 мільйонів

Державний концерн "Укроборонпром", що об'єднує головні оборонно-промислові підприємства країни, за рахунок використання електронних торговельних майданчиків з початку 2016 року скоротив витрати при проведенні тендерних закупівель на 338 мільйонів гривень, повідомила прес-служба концерну.

При цьому, за інформацією концерну, в серпні економія "Укроборонпрому" склала 38,9 мільйона гривень.

Читайте такожProzorro автоматично перевірятиме дані учасників торгів в Єдиному реєстрі юросіб

"Ці та інші зекономлені кошти працюють на реалізацію різних невідкладних потреб оборони України: модернізації виробничих потужностей, проведення науково-дослідницької діяльності, розробку нового озброєння і техніки", - цитує прес-служба заступника генерального директора концерну Артура Херувімова.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2015 року за рахунок скорочення тендерних витрат "Укроборонпром" заощадив 305 мільйонів гривень. Наприкінці жовтня 2014 року "Укроборонпром" випробував нову систему закупівель через електронні торговельні майданчики, яка, за словами керівництва концерну, дозволить виключити корупційну складову і маніпуляції при закупівлях.

Крім того, з 1 квітня цього року набув чинності закон про електронні державні закупівлі, що передбачає перехід державних замовників на систему електронних тендерів в системі Prozorro.