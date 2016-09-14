НБУ дозволив Ярославському профінансувати відродження ХТЗ, якщо правоохоронці закриють справи проти заводу
Національний банк України зареєстрував договір, який дозволить групі DCH Олександра Ярославського відкрити кредитну лінію на 400 млн грн для відновлення виробництва на Харківському тракторному заводі ХТЗ.
Такого роду процедура була необхідна, оскільки кредитором виступає компанія-нерезидент. Фінансування надається за умови, що ХТЗ буде вільно здійснювати господарську діяльність без будь-яких обмежень. Відповідно, майно позичальника повинно бути вільно від податкової застави, банківські рахунки - від будь-яких арештів, накладених компетентними органами, а проти посадових осіб не повинно бути відкритих кримінальних справ.
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Нагадаємо, що керівництво акціонерного товариства "Харківський тракторний завод" (ХТЗ) вже зверталася до адвоката бізнесу" при Генеральній прокуратурі України (ГПУ) Оксани Мальованої з офіційним листом, в якому було сказано: "протягом останніх місяців ХТЗ страждає від очевидно безпідставного і невиправданого втручання в його господарську діяльність та фактичного перешкоджання їй з боку органу досудового розслідування, нагляд за додержанням законів яких віднесено чинним законодавством України до органів прокуратури".
В результаті при її сприянні і підтримці та народного депутата Оксани Продан 31 серпня 2016 р. представник ХТЗ взяв участь у зустрічі бізнесменів, які звернулися в ГПУ за захистом своїх прав від свавілля окремих представників правоохоронних органів з першим заступником Генерального прокурора України Дмитром Сторожуком.
Як відомо, Юрій Луценко закликав українських бізнесменів направляти в ГПУ заяви про факти тиску і доручив Сторожуку займатися цим питанням. У свою чергу, Дмитро Сторожук пообіцяв представникам бізнесу об'єктивне і всебічне розгляд поданих скарг і доказів.
За інформацією в. о. генерального директора ХТЗ В'ячеслава Шевченка в даний час на заводі проводиться комплекс санаційних заходів, спрямованих на відродження підприємства. Олександр Ярославський, власник DCH і ключовий інвестор ХТЗ, забезпечив погашення працівникам підприємства 20 млн. грн.заборгованості по заробітній платі, яка виникла за времявызванного діями "силовиків" 4,5-місячного простою. Кредитна лінія DCH в розмірі 400 млн. грн.призначена для фінансування робіт по запуску, від факту та оперативності її відкриття залежать перспективи відновлення виробництва.