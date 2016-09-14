НБУ дозволив Ярославському профінансувати відродження ХТЗ, якщо правоохоронці закриють справи проти заводу

Такого роду процедура була необхідна, оскільки кредитором виступає компанія-нерезидент. Фінансування надається за умови, що ХТЗ буде вільно здійснювати господарську діяльність без будь-яких обмежень. Відповідно, майно позичальника повинно бути вільно від податкової застави, банківські рахунки - від будь-яких арештів, накладених компетентними органами, а проти посадових осіб не повинно бути відкритих кримінальних справ.

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Нагадаємо, що керівництво акціонерного товариства "Харківський тракторний завод" (ХТЗ) вже зверталася до адвоката бізнесу" при Генеральній прокуратурі України (ГПУ) Оксани Мальованої з офіційним листом, в якому було сказано: "протягом останніх місяців ХТЗ страждає від очевидно безпідставного і невиправданого втручання в його господарську діяльність та фактичного перешкоджання їй з боку органу досудового розслідування, нагляд за додержанням законів яких віднесено чинним законодавством України до органів прокуратури".

В результаті при її сприянні і підтримці та народного депутата Оксани Продан 31 серпня 2016 р. представник ХТЗ взяв участь у зустрічі бізнесменів, які звернулися в ГПУ за захистом своїх прав від свавілля окремих представників правоохоронних органів з першим заступником Генерального прокурора України Дмитром Сторожуком.

Як відомо, Юрій Луценко закликав українських бізнесменів направляти в ГПУ заяви про факти тиску і доручив Сторожуку займатися цим питанням. У свою чергу, Дмитро Сторожук пообіцяв представникам бізнесу об'єктивне і всебічне розгляд поданих скарг і доказів.

За інформацією в. о. генерального директора ХТЗ В'ячеслава Шевченка в даний час на заводі проводиться комплекс санаційних заходів, спрямованих на відродження підприємства. Олександр Ярославський, власник DCH і ключовий інвестор ХТЗ, забезпечив погашення працівникам підприємства 20 млн. грн.заборгованості по заробітній платі, яка виникла за времявызванного діями "силовиків" 4,5-місячного простою. Кредитна лінія DCH в розмірі 400 млн. грн.призначена для фінансування робіт по запуску, від факту та оперативності її відкриття залежать перспективи відновлення виробництва.