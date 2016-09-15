Поставки коксівного вугілля на коксохімічні заводи зросли до 12 мільйонів тонн

Поставки коксівного вугілля українським коксохімічним заводам в січні-серпні збільшилися на 18% порівняно з 8 місяцями 2015 року - до 11,9 мільйона тонн, повідомили УНІАН в об'єднанні "Металургпром".

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Надходження українського вугілля на вітчизняні коксохімічні підприємства за звітний період склало 4,1 мільйона тонн – на 8% більше, імпортного – 7,8 мільйона тонн, що на 24% більше, ніж за 8 місяців минулого року.

Частка імпортного вугілля в загальному обсязі склала 66% (у січні-авгусе 2015 року імпорт становив 62%).

Загальні поставки коксу на метпідприємства за 8 місяців зросли на 14% порівняно з січнем-серпнем 2015 року, до 8 мільйонів тонн. Обсяги українського коксу збільшилися на 20%, до 7,3 мільйона тонн, імпортного скоротився на 24%, до 740 тисяч тонн.

Як повідомляв УНІАН, поставки коксівного вугілля українським коксохімічним заводам у 2015 році скоротилися на 15% порівняно з 2014 роком - до 15,9 мільйона тонн. Загальні поставки коксу на метпідприємства скоротилися на 11% - до 11 мільйонів тонн.