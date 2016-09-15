Україна і Казахстан мають намір створити спільне підприємство з видобутку урану

Україна і Казахстан мають намір підписати меморандум про створення спільного підприємства з видобутку урану, який надалі буде використовуватися в якості ядерного палива для атомних станцій.

Про це під час круглого столу, присвяченого проблемам енергетики, заявив профільний міністр Ігор Насалик.

"У нас було ефективно співпрацю з "Казатомпромом" та міністром енергетики Казахстану. Ми підготували відповідні документи і в понеділок, 19 вересня, прилітають їх представники для підписання меморандуму про створення спільного підприємства з видобутку оксиду урану як на території України, так і на території Казахстану", - сказав Насалик, підкресливши, що Казахстан володіє однією з кращих технологій видобутку урану.

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"Таким чином, ми просуваємося в питанні забезпечення України уранових оксидом, а також прагнемо повністю відійти від Росії в питаннях атомної промисловості", - сказав міністр.

Раніше повідомлялося, що в жовтні 2015 року Україна і Казахстан підписали дорожню карту взаємного співробітництва на два роки.

18 серпня Насалик зустрівся з міністром енергетики Казахстану і керівництвом казахської атомної корпорації "Казатомпром" і обговорив питання розвитку співпраці в ядерній сфері. Також у цій зустрічі взяли участь представники Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" і госкоцерна "Ядерне паливо".