"Укроборонпром" домовляється про постачання зброї до африканських країн

Делегація державної госпрозрахункової зовнішньоторговельної та інвестиційної фірми "Укрінмаш" провела переговори з керівниками військових відомств низки африканських країн про постачання української зброї.

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Як повідомила прес-служба концерну "Укроборонпром", до складу якого входить "Укрінмаш", в рамках найбільшої військової виставки Африки - Africa Aerospace and Defense AAD, що проходить в ПАР, представникам Анголи, Кенії, Танзанії, Нігерії, Конго та Мозамбіку був представлений потенціал вітчизняних підприємств ВПК, зокрема, в бронетанковій, авіаційній та суднобудівній галузях.

"Іноземні партнери також відзначили значний інтерес до радіолокаційних систем і засобів радіоелектронної боротьби виробництва вітчизняних підприємств", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, обсяг експортних контрактів на поставку продукції військового призначення, підписаних держконцерном "Укроборонпром", з початку 2016 року становив 1,5 млрд дол. За даними концерну, основними замовниками українського озброєння є Саудівська Аравія та Ірак. Крім того, у списку основних експортерів українського озброєння перебувають Китай, Індія, Казахстан, Азербайджан, Пакистан, а також ряд африканських країн, зокрема Алжир, Єгипет, Ефіопія, Ангола та Нігерія.