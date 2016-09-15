"Укроборонпром" здійснив ривок у світовому рейтингу виробників зброї

Про це повідомили у прес-службі "Укроборонпрому".

При цьому державний концерн у порівнянні із минулим роком зробив у рейтингу стрибок одразу на 24 позиції. Це стало можливим завдяки нарощуванню виробництва сучасної та вкрай необхідної військової техніки для зміцнення обороноздатності України.

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"Завдяки плідній праці робітників Концерну та модернізації виробничих потужностей "Укроборонпром" продовжує насичувати лави захисників України сучасною технікою. Це бачать не тільки в Україні, але й у світі, про що красномовно свідчить рейтинг Defense News", - йдеться у повідомленні.

Видання Defense News щороку складає рейтинг TOP-100 світових компаній виробників зброї. "Укроборонпром" – єдина вітчизняна кампанія, що представлена у переліку.

Нагадємо, що "Укроборонпром" розвивається в рамках стратегії "Український щит". Вона передбачає перехід на високотехнологічне виробництво, міжнародні стандарти (НАТО) та оснащення армії сучасними зразками озброєння.