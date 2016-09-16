Проект бюджету-2017: вугільна галузь отримає майже 2 мільярди

Кабінет міністрів у проекті бюджету на 2017 рік планує спрямувати 1,8 млрд грн на фінансування вугільної галузі України, а саме на реструктуризацію шахт і підтримку шахтарів.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час презентації проекту державного бюджету України на 2017 рік.

«Ми передбачаємо кошти на реструктуризацію шахт і на те, щоб підтримати шахтарів у такий складний період часу. З одного боку, ми будемо проводити реструктуризацію шахт, а з іншого - будемо підтримувати галузь... Ми спрямовуємо на ці цілі майже 2 млрд грн, а точніше 1,8 млрд грн», - сказав Гройсман.

Також прем'єр-міністр відзначив, що в результаті такого фінансування вугільна галузь буде модернізована, а Україна отримає можливість конкурувати на ринку вугілля.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня 2016 року парламент із статті бюджету «Реструктуризація вугільних підприємств» (загальна сума 350 млн грн) переспрямував 250 млн грн на дотації держшахтам, а ще 100 млн грн – на будівництво шахти №10 «Нововолинська». Таким чином були витрачені кошти, які призначалися на проведення реструктуризації.

Наприкінці травня міністр енергетики Ігор Насалик озвучив основні положення майбутньої програми реформування державної вугільної сфери, а саме він заявляв, що Міненерговугілля має намір ліквідувати 11 державних шахт і ще 15 підготувати до приватизації. При цьому він зазначив, що 7 перспективних шахт міністерство має намір залишити у державній власності.

Наприкінці червня Гройсман заявив про необхідність проведення якісної реструктуризації вугільної галузі та вирішення питань виплати зарплат шахтарям.

Проблема заборгованості по зарплаті постійно обговорювалася протягом останніх місяців у зв'язку з пікетами шахтарів біля будівлі Міненерговугілля. На цьому тлі на початку березня міністерство виділило 63,7 млн грн держпідприємствам «Львіввугілля», «Волиньвугілля», «Лисичанськвугілля» і «Первомайськвугілля». Також Насалик обіцяв до Дня шахтаря (наприкінці серпня) повністю погасити борги із зарплати, для чого Міністерство фінансів виділило ще 200 млн грн.

9 вересня міністр енергетики повідомив, що обсяг заборгованості із зарплат знову зріс до 355 млн грн.