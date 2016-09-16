АМКУ перешкоджає відродженню ХТЗ – гендиректор заводу

Нагадаємо, 27 квітня 2016 р. Олександр Ярославський, власник і президент DCH, придбав 62,44% акцій ХТЗ. В даний час корпоративні права на частину акцій, не підпадаючи під дію антимонопольного законодавства (24,9% від загального розміру пакета) перебувають у власності DCH. Для належного оформлення решти акцій група DCH проводить передбачені законодавством юридичні дії.

Як заявив в. о. генерального директора ХТЗ В'ячеслав Шевченко: «Спочатку в силу безпрецедентного тиску, який чинився у відповідний період часу на підприємство з боку силових структур, АМКУ обґрунтовано пред'явив нестандартно високі вимоги до пакета документів, і двічі повернув його без розгляду. Ми з розумінням поставилися до позиції відомства. Однак повернення документів в третій раз наводить на думку про упереджене ставлення, оскільки в інших аналогічних випадках документи не тільки приймають, але і дають дозвіл на придбання цінних паперів».

Шевченко підкреслив також, що саме дозвіл АМКУ є необхідною умовою надання заводу фінансування в рамках кредитної лінії DCH: «Договір кредитної лінії вже зареєстрований в НБУ, але без дозволу АМКУ фінансування не буде відкрито. Тому простій заводу, тисячі сімей без зарплати та без роботи десятки тисяч, до бюджету недоплачені податки – на совісті чиновників».