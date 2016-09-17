"Антонов" показав новітній військово-транспортний літак (відео)
У київському Музеї авіації показали новітній військово-транспортний літак Ан-178.
Він замінить вже відомий літальний транспорт минулого покоління – Ан-12, Ан-26 і Ан-32, передає 24 канал.
Ан-178 можна використовувати як для перевезення вантажів та військової техніки, так і для десантування військовослужбовців на відстань до трьох тисяч кілометрів.
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Наразі вже є оплачене замовлення на 10 літаків від Азербайджану, ще 30 літаків планує закупити Саудівська Аравія.
Також заплановано, що 3 літаки Ан-178 надійдуть українській армії.
Як повідомляв УНІАН, державне підприємство "Антонов" приступило до розгортання серійного виробництва транспортного літака Ан-178, який наразі проходить сертифікаційні випробування.