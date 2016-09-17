"Антонов" показав новітній військово-транспортний літак (відео)

Він замінить вже відомий літальний транспорт минулого покоління – Ан-12, Ан-26 і Ан-32, передає 24 канал.

Ан-178 можна використовувати як для перевезення вантажів та військової техніки, так і для десантування військовослужбовців на відстань до трьох тисяч кілометрів.

Читайте також"Антонов" наступного року завершить імпортозаміщення російських комплектуючих - керівництво

Наразі вже є оплачене замовлення на 10 літаків від Азербайджану, ще 30 літаків планує закупити Саудівська Аравія.

Також заплановано, що 3 літаки Ан-178 надійдуть українській армії.

Як повідомляв УНІАН, державне підприємство "Антонов" приступило до розгортання серійного виробництва транспортного літака Ан-178, який наразі проходить сертифікаційні випробування.