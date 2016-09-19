На підтримку держшахт наступного року можуть виділити 1 мільярд

Кабінет міністрів пропонує виділити 1 мільярд гривень фінансової підтримки вугледобувним підприємствам шляхом часткового покриття витрат з видобутку вугілля. Відповідна пропозиція міститься в проекті державного бюджету на наступний рік.

"Згідно з бюджетною програмою "Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції", передбачаються видатки у сумі 1 мільярд гривень для фінансового збалансування вугільної галузі та недопущення соціальних вибухів серед шахтарів", - йдеться в повідомленні.

Згідно з документом, також пропонується виділити 847,1 мільйона гривень на бюджетну програму "Реструктуризація вугільної та торфодобувної галузі".

При цьому на гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах пропонується виділити 290 мільйонів гривень.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів у проекті бюджету на 2017 рік планує направити 1,8 мільярда гривень на фінансування вугільної галузі України, а саме на реструктуризацію шахт і підтримку шахтарів.

На початку червня глава Міністерства енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив про необхідність повернути державні дотації для покриття високої собівартості видобутку вугілля на державних вугільних підприємствах.

Нагадаємо, у держбюджеті на поточний рік кошти на дотації державним шахтам не передбачалися. Однак 31 березня парламент статті бюджету "Реструктуризація вугільних підприємств" (загальна сума 350 мільйонів гривень) перенаправив 250 мільйонів гривень на дотації держшахтам, а ще 100 мільйонів гривень – на будівництво шахти №10 "Нововолинська".

В кінці травня Насалик заявляв, що відомство має намір ліквідувати 11 державних шахт і ще 15 підготувати до приватизації. При цьому він зазначив, що 7 перспективних шахт міністерство має намір залишити у державній власності.

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Довідка УНІАН. У вугільній галузі України часто виникали скандали навколо дотацій на застарілі, неефективні й збиткові державні вугільні підприємства. У більшості випадків, використовуючи держдопомогу, керівники вугільних підприємств і державні чиновники незаконно отримували доходи.

Наприклад, вугілля з держшахт реалізовувався через низку посередників і внаслідок цього збитки вугільних підприємств тільки росли. Раніше на цих схемах, за інформацією ЗМІ, заробляли посередники з оточення колишнього президента України Віктора Януковича. При ціні тонни вугілля 400 гривень після перепродажу через кілька компаній його вартість збільшилася до 1 тисячі гривень. Таким чином, 600 гривень осідало в кишенях оточення Януковича. Крім того, були випадки, коли на держшахти привозили вугілля з копанок, реалізовуючи його як видобуте на держпідприємстві, що дозволяло отримувати незаконний дохід.