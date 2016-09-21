Україна прагне посилення торговельно-економічних відносин із Китаєм – торгпред Микольська

Про це на своїй сторінці у Facebook написала торговий представник України Наталія Микольська за підсумками засідання представників українського та китайського бізнесу, приуроченого до 1 річниці роботи Китайської торгової палати в Україні.

«Нам потрібно якомога активніше працювати з Китаєм. Є домовленість опрацювати заходи на 2016 і 2017 роки, і нарощувати темп, - написала Микольська. - Для України Китай - один із найважливіших стратегічних партнерів серед країн світу, тому що інвестиційному та торговельно-економічному співробітництву приділяється велика увага».

За словами Микольської, в 2015 році Китай став другою економікою за обсягами торгівлі з Україною. Товарообіг за підсумками року становив 6,17 млрд дол., український експорт до Китаю - 2,4 млрд дол.

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«КНР є величезним ринком збуту для українських високотехнологічних товарів і якісної продукції АПК. Водночас, посилення двосторонніх ділових зв'язків можливе у сфері послуг, зокрема, ІТ. Україна як один із провідних розробників програмного забезпечення в світі має великий потенціал продажу в Китай IT-послуг. Об'єднання зусиль двох країн у цьому напрямку - з боку України - software, з боку Китаю - hardware, може привести до створення спільного високоякісного і конкурентоспроможного продукту», - підкреслила Микольська.

Вона звернула увагу, що актуальним для України є створення спільних промислових підприємств і розвиток інвестицій. За інформацією Микольської, в 2015 році обсяг китайських інвестицій в економіку України становив 22,6 млн дол., причому найбільші суми були спрямовані в промисловість - 31%, у деревообробну промисловість - 21%, сільське господарство - 23%, транспорт - 15%, оптову та роздрібну торгівлю - 14%.

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«Останніми роками українсько-китайські відносини в інвестиційній та торговельній сферах швидко розвиваються, створюються необхідні для цього умови. Китай і Україна сьогодні вважають, що торгівля, інвестиції, наукова та технічна діяльність, космос, авіація, сільське господарство, інфраструктура, взаємодія транскордонних електронних бізнес-платформ, покращення регуляторно-правового середовища для торгівлі між двома країнами, а також створення умов для спрощення процедур торгівлі є важливими напрямами розвитку співробітництва і двосторонніх відносин», - резюмувала Микольська.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня в Києві пройшло засідання Підкомісії з питань торговельно-економічного співробітництва Комісії зі співробітництва між урядом України і урядом КНР. За його підсумками сторони домовилися підготувати дорожню карту економічного співробітництва у сферах реалізації спільних проектів у сільському господарстві, промисловості, енергетиці та в сфері інфраструктури. Окрему увагу сторони приділили перспективам створення промислових підприємств на території України, продукцію яких буде потім спрямовано на експорт до ЄС, країн Скандинавії та інших держав, з якими Україна уклала угоди про зону вільної торгівлі. Не менш важливим для обох країн буде й побудова економічного поясу Великого Шовкового шляху.