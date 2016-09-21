"Нафтогаз" з 1 жовтня підвищує ціни на газ для промисловості

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" з 1 жовтня 2016 року підвищує мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 5,1% порівняно з вереснем 2016 року – до 6 343,2 гривні за тисячу кубометрів з 6 036 гривень за тисячу кубометрів, говориться в повідомленні компанії.

Разом з тим, за даними "Нафтогазу", максимальні ціни на природний газ для промспоживачів з 1 жовтня будуть підвищені на 5% – до 7099,2 гривні за тисячу кубометрів порівняно з 6762 гривень за тисячу кубометрів місяцем раніше.

Як відзначили в компанії, цінові пропозиції "Нафтогазу" диференційовані залежно від обсягів закупки, умов оплати та стану попередніх розрахунків.

Якщо покупець не має заборгованості перед "Нафтогазом" або буде купувати не менше 50 мільйонів кубометрів газу на місяць, то для нього встановлюється мінімальна ціна палива. У всіх інших випадках застосовується більш висока ціна.

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Всі ціни на паливо вказані з урахуванням ПДВ і тарифів на транспортування магістральними та розподільними трубопроводами.

Як повідомляв УНІАН, з 1 жовтня 2015 року в Україні набув чинності новий закон про ринок природного газу, який позбавив Національну комісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики, права на встановлення цін на природний газ для промисловості.

В серпні 2016 року "Нафтогаз України" підвищив мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 9,3% порівняно з липнем 2016 року – до 6 555,6 гривні за тисячу кубометрів, а також максимальні ціни – на 8,6%, до 7 304,4 за тисячу кубометрів.