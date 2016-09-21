Промвиробництво в Україні відновило зростання

В Україні в серпні 2016 року в річному вимірі, порівняно з серпнем 2015 року, зафіксовано зростання промвиробництва на 3,4% після падіння на 0,2% місяцем раніше.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з попереднім місяцем, липнем 2016 року, у серпні зафіксовано падіння промвиробництва на 0,8% після зростання на 7% в липні до червня.

З початку року, за січень-серпень порівняно з аналогічним періодом минулого року, промвиробництво в Україні зросло на 2%.

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Як повідомляв УНІАН, падіння промислового виробництва в Україні в липні 2016 року в річному вираженні, порівняно з липнем 2015 року, сповільнилося до 0,2% з 3,4%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року, за січень-червень, зростання промвиробництва в Україні склало 2%. 2015 року порівняно з 2014 роком падіння промвиробництва прискорилося до 13,4% з 10,7%, зафіксованих роком раніше.

Згідно експертного консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, за підсумками 2016 року зростання промислового виробництва в Україні може скласти 3%.