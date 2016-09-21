"Укроборонпром" відповів на закиди щодо використання російських матеріалів для бронемашин "Дозор-Б" - ІС

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Він розповів, що на сьогоднішньому засіданні Комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони за участю представників "Укроборонпрому" розглядалося питання про повідомлення ЗМІ щодо нібито неякісної броні на "Дозор-Б", вироблених Львівським бронетанковим заводом (ЛБТЗ).

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"Раніше ЗМІ повідомляли, що ця броня не забезпечує заявленого рівня захисту, а проведена на "Південмаші" експертиза хімскладу броні показала, що використовується не броня ARMSTAL-500 польського виробництва, а "неброньової" сталі нібито російського походження", - зазначив він.

Так, представники "Укроборонпрому" наголосили, що польська броня ARMSTAL-500, яка використовується в українських "Дозор-Б", має європейський балістичний сертифікат, представлений українському виробнику.

Крім того, продовжив Тимчук, на запит керівництва "Укроборонпрому" на "Південмаші" відповіли, що жодних подібних офіційних експертиз не проводили.

"Крім наявності європейського сертифіката, за словами виробника, "Дозор-Б" з нинішньої бронею двічі "обстрілювали" в ході випробувань, і результати засвідчили заявлений рівень захисту", - йдеться у повідомленні координатора групи ІС.

При цьому виробник, за словами Тимчука, визнає, що в ході експлуатації "вилазять" деякі недопрацювання, які будуть враховані й усунені.

Як повідомляв УНІАН, у липні Міністерство оборони України успішно прийняло першу партію із 10 бронеавтомобілів "Дозор-Б", випущених на підприємствах держконцерну "Укроборонпром".