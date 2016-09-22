Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" поставити газ на ОПЗ для запуску підприємства

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про безперебійне постачання національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» до 300 млн куб. м газу на Одеський припортовий завод без урахування наявності заборгованості для запуску підприємства перед його приватизацією.

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Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

«Постанову розроблено Фондом державного майна з метою тимчасово, на період до 31 грудня 2016 року включно, тобто до вирішення питання про приватизацію ОПЗ, покласти на НАК «Нафтогаз» зобов'язання з постачання природного газу ПАТ «Одеський припортовий завод» для господарської діяльності на безперебійній основі, тобто незалежно від наявності заборгованості перед «Нафтогазом» за спожитий природний газ в обсягу до 300 млн куб. м за рахунок ресурсів імпортованого природного газу», - зазначив голова Фонду держмайна Ігор Білоус, представляючи постанову.

При цьому документ передбачає постачання газу ОПЗ за ціною, що аналогічна ціні реалізації блакитного палива для аналогічних підприємств.

Крім того, постанова враховує зобов'язання ОПЗ сплатити за поставлений газ постфактум, аби уникнути запитів з боку «Нафтогазу» про відшкодування його вартості з бюджету.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Фонду держмайна Білоус заявляв, що непрацюючий Одеський припортовий завод, який зупинив свою діяльність на початку серпня через відсутність поставок газу, зазнає близько 7-9 млн грн збитків щомісяця.

На даний момент ОПЗ має борг перед компанією Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа у розмірі 193 млн дол., штрафні санкції за цим боргом відповідно до Стокгольмського арбітражу становлять близько 58 млн дол., інші заборгованості всередині країни - 840 млн грн, або близько 32 млн дол.

У серпні завод зупинив свою роботу після того, як «Укртрансгаз» повідомив ОПЗ про відсутність підтвердженої заявки на прокачування газу з боку компанії-постачальника для потреб клієнта на минулий місяць.

На думку Білоуса, для повноцінної роботи підприємства необхідно 100 млн дол. обігових коштів.

Білоус вважає, що стартову ціну ОПЗ на повторній приватизації, яка має відбутися на початку листопада, потрібно знизити до 150 млн дол. з урахуванням великої заборгованості та для залучення більшого кола покупців. При цьому на аукціоні в липні, що не відбувся через відсутність заявок інвесторів, стартова ціна становила в еквіваленті 520 млн дол.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг із прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.