На Житомирщині пройшли випробування нових боєприпасів для стрілецької зброї

Українсько-британська компанія Stiletto Systems, сьогодні, 23 вересня, провела випробування нових бронебійних боєприпасів для стрілецької зброї.

Як повідомив УНІАН представник компанії Дмитро Малясов, випробування пройшли на території полігону військової частини А2192 у населеному пункті Городок Житомирської області. На військовому полігоні в присутності представників Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних сил України, стройових частин Збройних сил та Національної Гвардії України.

"Під час випробувань були проведені стрільби новими боєприпасами з унікальними кулями Stiletto Systems, які впевнено змогли вразити бронелисты, що імітують носяться комплекти бронезахисту і легку бронетехніку типу БТР-80 та БМП-1/2/3", - повідомив він.

За словами представника компанії, використання пістолетного патрона Stiletto Systems дозволяє пробивати будь-які бронежилети в умовах міського бою або проведення антитерористичної операції.

"Навіть найміцніший бронежилет, з класом захисту "6а" за українською класифікацією, не може забезпечити захист від ураження нової кулею від компанії Stiletto Systems", - зазначив Малясов.

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Він також додав, що дані боєприпаси успішно пройшли низку випробувань й за кордоном.

Як повідомляв УНІАН, 2014 року початку бойових дій на Донбасі, Луганський патронний завод - єдине в Україні підприємство, яке володіє потужностями для виробництва боєприпасів, було захоплено проросійськими бойовиками. Вище військове керівництво неодноразово заявляло про необхідність створення на підконтрольній території України аналогічного підприємства. Тим не менш, питання з виробництвом боєприпасів залишається невирішеним.

Навесні цього стало відомо, що Міністерство оборони України підготувало конкурсну документацію для проведення тендеру з будівництва патронного заводу.