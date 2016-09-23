Конструктори показали ексклюзивне відео випробування нової української моделі керованої ракети

17:09, 23 вересня 2016
Промисловість
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оновлено

Україна успішно випробувала нову модель керованої ракети, розробленої конструкторським бюро "Луч".

Скриншот видео

Відповідне відео оприлюднено на Youtube бюро.

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Нагадаємо, тестування ракети "Вільха" українського виробництва провели ще у серпні.

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