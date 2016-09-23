Порошенко привітав розробників української керованої ракети з успішним випробуванням

«Вітаю КБ "Луч" з успішним випробуванням нової моделі керованої ракети!», - написав президент на своїй сторінці у Facebook.

«Протягом двох років українські військові отримали десятки зразків нового озброєння і техніки. І ми лише на самому початку процесу технічної модернізації ЗСУ. Роботи ще - непочатий край!», - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня на Одещині провели тестування ракети "Вільха".

У січні Порошенко заявив про реалізацію кількох стратегічно важливих для країни проектів - сучасного ракетного комплексу «Вільха», а також крилатої ракети на основі технічних рішень проекту «Нептун».

Сьогодні, 23 вересня, конструктори опублікували ексклюзивне відео випробування.