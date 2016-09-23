Порошенко привітав розробників української керованої ракети з успішним випробуванням
19:07, 23 вересня 2016Промисловість
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Президент України Петро Порошенко привітав конструкторське бюро "Луч" з успішним випробуванням нової моделі керованої ракети.
Порошенко: Ми лише на самому початку процесу технічної модернізації ЗСУ / Фото УНІАН
«Вітаю КБ "Луч" з успішним випробуванням нової моделі керованої ракети!», - написав президент на своїй сторінці у Facebook.
«Протягом двох років українські військові отримали десятки зразків нового озброєння і техніки. І ми лише на самому початку процесу технічної модернізації ЗСУ. Роботи ще - непочатий край!», - додав Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, 26 серпня на Одещині провели тестування ракети "Вільха".
У січні Порошенко заявив про реалізацію кількох стратегічно важливих для країни проектів - сучасного ракетного комплексу «Вільха», а також крилатої ракети на основі технічних рішень проекту «Нептун».
Сьогодні, 23 вересня, конструктори опублікували ексклюзивне відео випробування.
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