Аваков: ситуація с ХТЗ – лакмус для чиновника

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, виступаючи на міжнародному економічному форумі в Харкові.

За його словами, питання відновлення виробництва на ХТЗ обговорювалося з президентом України Петром Порошенком. Міністр висловив упевненість, що найближчим часом завод відновить роботу.

"Ярославський придбав контрольний пакет акцій ХТЗ. Він його піднімає. Для нього це підйомна вага, але підняти він не може, тому що третій місяць у нас знаходяться державні служби, які задають тисячу і одне питання. У результаті кілька тисяч працівників найбільшого промислового гіганта країни змушені простоювати. Це перехідний момент. Я думаю, що за підсумками обговорення у президента України, яке було кілька днів тому, ми цю проблему швидко вирішимо", - сказав Аваков.

На думку представника уряду України, філософія заохочувати творця "повинна бути ключовою для державного апарату".

"Якщо знайшовся харків'янин або іноземець, який піднімає тут ситуацію, давайте відведемо в сторону наші проблеми формальні і вирішимо їх потім", - підкреслив Аваков.

"Я бажаю Ярославському побудувати ще один готель, тому що в цьому не поміщаються гості. Я бажаю Ярославському повернути "Металіст" на стадіон, ми скучили за футболом. Зараз саме час завойовувати серця харків'ян", - завершив промову Аваков.

У свою чергу голова Харківської обласної ради Сергій Чернов закликав компетентні органи дати можливість Ярославському розвивати ХТЗ. На думку голови облради, влада повинна створювати умови для інвестора працювати в Україні.

"В кожному селі є свій "маленький Ярославський", якого влада повинна знайти, допомогти йому або хоча б не заважати", - сказав він.

Довідка. Харківський тракторний завод зупинено з березня 2016 р. внаслідок дій правоохоронних органів, які керівництво підприємства характеризує як безпрецедентний тиск. Діяльність підприємства, включаючи можливість проведення фінансових операцій, заблокована.

9 червня збори кредиторів ХТЗ вирішило розпочати процедуру досудової санації. А 14 липня План досудової санації Харківського тракторного заводу затвердив Господарський суд Харківської області. Незважаючи на це, правоохоронні органи продовжують спроби блокувати роботу підприємства.

Власником контрольного пакету акцій ХТЗ є Олександр Ярославський – основний інвестор підготовки Харкова до чемпіонату Євро-2012 з футболу.

Група DCH Олександра Ярославського відкрила кредитну лінію ПАТ "Харківський тракторний завод" (ХТЗ) у розмірі 400 млн грн для поповнення оборотних коштів. До теперішнього часу інвестор повністю розрахувався з заборгованістю по заробітній платі, для чого було виділено 20 млн грн. Перший транш - 10 млн грн - група DCH перерахувала ХТЗ 12 серпня, ще 10 млн грн - 19 серпня.

ХТЗ знаходиться в стадії виробничо-технологічної оптимізації, результатом якої стане його адаптація до сучасних умов ринку і вихід в лідери сільгоспмашинобудування в Україні та Європі.

Завод випускає малі трактори потужністю 35 л/с, а також великі колісні та гусеничні трактори потужністю 150-280 л/с.