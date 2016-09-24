Землетрус у Румунії не вплинув на роботу українських атомних станцій

Про це повідомила прес-служба Державної інспекції ядерного регулювання України.

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«Землетрус не вплинув на роботу АЕС України. Порушень експлуатаційних меж на енергоблоках вітчизняних АЕС немає», - йдеться у повідомленні.

У прес-службі наголосили, що радіаційний фон на майданчиках АЕС України не змінився та відповідає значенням природному фону, а системи фізичного захисту АЕС працюють у штатному режимі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в деяких областях України зафіксовано поштовхи землетрусу, епіцентр якого розміщувався у Румунії (гори Вранча).

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, вночі в Одеській області зафіксовано поштовх землетрусу силою приблизно 3-4 бали за шкалою Ріхтера, а на Дніпропетровщині - 2-3 бали. Внаслідок землетрусу на території України потерпілих людей та руйнувань будівель немає.

Водночас користувачі соціальних мереж повідомляли, що поштовхи землетрусу відчувалися і в інших містах України, зокрема, Києві та Броварах.