Порошенко привітав працівників підприємств машинобудування з професійним святом

Президент Петро Порошенко привітав працівників підприємств машинобудування і приладобудування України з професійним святом та відзначив провідних спеціалістів галузі державними нагородами.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі президента.

«Машинобудування є однією із ключових галузей промисловості, від якої залежить обороноздатність та добробут нашої держави. Завдяки спільним зусиллям вчених, конструкторів та інженерів, які використовують свої знання та вміння, ми отримуємо високотехнологічну продукцію, яка забезпечує поліпшення життя громадян та зміцнює позиції України на світових ринках», - зазначив глава держави у вітанні до Дня машинобудівника.

Президент також висловив переконання, що відданість справі, наполегливість, високий фаховий рівень робітників машинобудівної галузі сприятимуть збільшенню обсягів виробництва та подальшому розвитку сучасної техніки.

Порошенко побажав машинобудівникам миру, міцного здоров'я, благополуччя та достатку.

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняного машинобудування, упровадження передових технологій у виробництво продукції, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм та з нагоди Дня машинобудівника президент відзначив фахівців галузі орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, орденом княгині Ольги III ступеня, медаллю «За працю і звитягу».

Почесне звання «Заслужений машинобудівник України» присвоєно вісьмом працівникам галузі, двоє отримали звання «Заслужений працівник промисловості України».