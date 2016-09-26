Профспілка Hyundai вперше за 12 років оголосила страйк

Профспілка південнокорейського автоконцерну Hyundai Motors вперше за 12 років оголосила страйк, який став результатом невдалих переговорів з керівництвом про підвищення зарплати працівникам у 2017 році, передає Reuters.

За словами представника профспілки, в який входять 48 тис. співробітників Hyundai, частковий страйк буде проведено протягом цього тижня. Переговори керівництва компанії з членами профспілки про підвищення рівня заробітної плати тривають.

Читайте такожПрибуток Hyundai став мінімальним за п'ять років"Страйк у цьому році триває довше, ніж очікувалося. У третьому кварталі прибуток розчарує", - відзначили в компанії.

Керівництво Hyundai, п'ятого за розміром автовиробника в світі як і Kia Motors, в своїй заяві в понеділок відзначило, що "явно розчароване" будь-якою зупинкою виробництва і продовжує діалог з профспілкою, щоб вирішити цей спір.

Нерегулярні страйки на заводах концерну, що почалися в липні поточного року, вже призвели до виробничих втрат у кількості 101,4 тис. транспортних засобів вартістю понад $2 млрд.