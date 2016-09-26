Україна відмовилася від розробки важкої БМП на базі танка Т-64 - експерт

Міністерство оборони України не включило в держоборонзамовлення на поточний рік розробку важкої бойової машини піхоти на базі танка Т-64.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив директор інформаційно-консалтингової компанії " Defense Express Сергій Згурець.

За його словами, причиною припинення реалізації цього проекту стала відсутність єдиного вектора руху в питаннях переозброєння в оборонних відомствах.

"У нас поки інтереси Міноборони та "Укроборонпрому" не завжди збігаються. Як приклад - виключення з ГОЗа цього року проекту створення важкої БМП та модернізації Т-64. Два ключових, з моєї точки зору проекту - в інтересах сухопутних військ. Через відсутність грошей - це частина пояснень з боку Укроборонпром; через небажання ХКБМ (Харківське конструкторське бюро машинобудування ім. Морозова - УНІАН) брати на себе цю роботу - це вже пояснення Міноборони", - написав експерт, додавши, що "модернізовані танки потрібні так само сильно, як і нічні Мі-24".

За його словами, проект створення важкої БМПТ-64 виявився нереалізованим з технічної точки зору.

"Переднє розташування двигуна - надмірна маса на ніс, неможливо забезпечити охолодження і достатнє бронювання. Тепер це рішення визнано як тупиковий напрям", - написав експерт.

Читайте такожМіноборони не включило танки "Оплот" в держоборонзамовлення - "Укроборонпром"

Як повідомляв УНІАН, на початку 2015 року державний концерн "Укроборонпром" відновив розробку бойової машини піхоти на базі танка Т-64. За інформацією концерну, серійний випуск цієї техніки був можливий вже в 2015 року за умови отримання замовлення від Міністерства оборони України або Нацгвардії України. Перші два експериментальних зразка БМПТ-64 були випущені ще на початку 2012 року.

При цьому, у квітні 2015 року інженерна група полку Нацгвардії "Азов" в ініціативному порядку почала розробку гусеничної бойової машини на шасі танка Т-64 "Азовець". За словами розробників, на початку 2016 року "Азовець" був спрямований на державні випробування.