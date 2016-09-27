Озброїти Україну: польські компанії хочуть продавати більше зброї Києву - Rzeczpospolita

Польські виробники зброї сподіваються, що Україна стане їхнім великим клієнтом, передає DT.UA з посиланням на Rzeczpospolita.

"Ми розраховуємо на злам у бізнесі продажу озброєння, встановлення чітких правил та шляхів фінансування передових програм і спільних підприємств", - сказав президент польської палати виробників національних оборонних засобів Славомір Кулаковський.

Після Майдану і початку війни на Донбасі польські компанії почали продавати Україні військове обмундирування, бронежилети, шоломи, балістичні щити. Поступово ця співпраця почала переходити до бойових засобів.

"Промисловий центр оптики" почав постачати українським військовим прилади нічного бачення, системи спостереження для бронетехніки і різне електрооптичне обладнання для особового складу. Після періоду ретельної підготовки угоду про співпрацю з Україною в сфері безпілотної розвідки минулого року в Києві підписала приватна компанія WB Electronics. "У нас був період дуже плідної співпраці", - сказав прес-секретар компанії Томаш Бадовський.

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Видання зазначає, що ці відносини в оборонній сфері розвивалися не в односторонньому порядку. "Ми домовилися і розвинули дійсно ефективну співпрацю з українськими центрами "Прогрес" і "Промінь" в галузі розробки лазерних систем наведення для гаубиць й артилерійських установок, а також протитанкових керованих ракет Pirat", - сказав професор Збігнєв Пузевич, який очолює науково-виробничий центр Telesystem Mesko.

Видання додає, що з неофіційних джерел дізналося про зацікавленість України в польському досвіді модернізації танків Т-72, а також в артилерійських радарах, розроблених варшавських науково-виробничим центром PIT-Radwar, сучасним обладнанням стеження з "Промислового центру оптики".

Крім того, українська сторона, за даними видання, хоче купити польські снайперські гвинтівки. Також Київ хоче налагодити постачання деталей для українських заводів з виробництва зброї, оскільки деякі підприємства українського оборонпрому опинилися в руках проросійських бойовиків на захоплених територіях Донбасу.

Кулаковський підтвердив, що Київ зацікавився також польськими технологічними стимуляторами, які здешевлюють навчання солдатів, засобами зв'язку, електричними системами розпізнавання і спостереження, які полегшують ведення бою вночі.

Раніше міністр оборони США Ештон Картер заявляв, що Пентагон розглядає питання про надання Україні оборонного та летального озброєння.