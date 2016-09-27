Прибуток великих промпідприємств Китаю зріс майже на 20%

Прибуток великих промислових підприємств Китаю в серпні 2016 року досягла 534,8 млрд юанів (80,3 мільярда доларів), збільшившись на 19,5% порівняно з тим же місяцем минулого року. Такі дані Державного статистичного управління (ДСУ) КНР.

Темпи зростання даного показника в попередньому місяці склали 11%, повідомляє Росбалт з посиланням на Сіньхуа.

Раніше стало відомо, що зростання кредитування в Китаї істотно прискорився в серпні 2016 року після ослаблення в липні. Обсяг нового банківського кредитування в національній валюті минулого місяця склав 948,7 мільярда юанів (142,25 мільярда доларів) проти 463,6 мільярда юанів в липні.

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При цьому сукупний обсяг фінансування (включаючи банківські кредити, позабалансові кредити, а також розміщення акцій і облігацій) в Китаї в серпні склав 1,47 трильйона юанів порівняно до 487,9 мільярда юанів в червні.

Промислове виробництво в Китаї за підсумками 8 місяців з початку 2016 року зросла на 6% в річному вираженні. У серпні поточного року темпи збільшення обсягу промвиробництва зросли на 0,3 процентного пункту порівняно з липнем і досягли 6,3%.

Згідно з даними ГСУ, в серпні зростання виробництва зафіксовано у 33 з 41 галузі промисловості КНР. Найбільш високі темпи зростання показали автомобілебудування (21,4%) та електроніка (10,6%).