"Надра України" продасть 10% частки в "Житомирбуррозвідці"

11:17, 27 вересня 2016
Промисловість
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Національна акціонерна компанія «Надра України» виставляє на продаж через аукціон (публічні торги) корпоративні права, що належать Національній акціонерній компанії «Надра України».

Надра Украины

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Мова йде про 10% частки в статутному капіталі ТОВ «Житомирбуррозвідка» (код ЄДРПОУ 30737100, місцезнаходження – Житомирська обл., Володарсько-Волинський район, смт. Нова Борова, вул. Коцюбинського, 8). Кінцевий термін прийому заяв на участь в аукціоні до 17:00. 03.10.2016 р. Аукціон відбудеться 04.10.2016 р. з 11:00 до 12:00 год.

Організатором аукціону виступило ТОВ «АУКЦІОН.ЮА».

Докладна інформація про участь в аукціоні на сайті aukzion.com.ua

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