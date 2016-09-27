"Надра України" продасть 10% частки в "Житомирбуррозвідці"

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Мова йде про 10% частки в статутному капіталі ТОВ «Житомирбуррозвідка» (код ЄДРПОУ 30737100, місцезнаходження – Житомирська обл., Володарсько-Волинський район, смт. Нова Борова, вул. Коцюбинського, 8). Кінцевий термін прийому заяв на участь в аукціоні до 17:00. 03.10.2016 р. Аукціон відбудеться 04.10.2016 р. з 11:00 до 12:00 год.

Організатором аукціону виступило ТОВ «АУКЦІОН.ЮА».

Докладна інформація про участь в аукціоні на сайті aukzion.com.ua