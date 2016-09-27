Електроенергія для промисловості з жовтня подорожчає майже на 10%

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), з 1 жовтня підвищила тарифи на електроенергію для промислових споживачів на 9,5-9,8%, повідомила прес-служба відомства.

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Відповідні тарифи затверджено постановою комісії від 27 вересня 2016 року.

Згідно з повідомленням, роздрібні тарифи для споживачів першого класу напруги з 1 жовтня зростуть на 9,8% – до 157,28 коп. за 1 кВт-год (без ПДВ), для споживачів другого класу – на 9,5%, до 196,99 коп. за 1 кВт-год (без ПДВ).

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2015 року НКРЕКП затвердила дворічний графік підвищення тарифів на електроенергію для населення. Згідно з цим графіком, тарифи будуть поетапно зростати до рівня 90 коп./кВт-год при споживанні до 100 кВт-год на місяць і 1,68 грн/кВт-год при споживанні понад 100 кВт-год на місяць.

З 1 березня 2016 року НКРЕКП підвищила мінімальний тариф на електроенергію для населення на 25% - до 57 коп. за кВт-ч. Тоді члени комісії заявляли, що таке поетапне підвищення тарифів здійснюється для усунення перехресного субсидування і вирівнювання цін на ці ресурси до ринкового рівня. Відповідно до концепції подолання перехресного субсидування, комісія повинна була піднімати тарифи для населення, але утримувати на певному рівні тариф для промисловості. Але з 1 липня НКРЕКП підвищила вартість електроенергії для промислових споживачів на 8-10%.

Довідка УНІАН. Перехресне субсидіювання – це штучна підтримка низьких цін на електроенергію (або інші енергоносії) для населення за рахунок високих ставок тарифів для промислових споживачів. Таким чином, одна група споживачів покриває витрати іншої групи, яка платить нижчу за ринкову ціну.