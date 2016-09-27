З 2017 року обленерго дозволили щомісяця піднімати ціни для промисловості, але не більше ніж на 3%

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) дозволила постачальникам електроенергії за регульованим тарифом (обленерго) з 1 січня 2017 року розраховувати тарифи на електроенергію для промислових споживачів зі щомісячним збільшенням не більше ніж на 3% від рівня попереднього місяця.

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Про це йдеться в постанові Нацкомісії № 1129 від 13 червня 2016 року, яка була офіційно опублікована 23 вересня 2016 року.

«Граничний рівень підвищення тарифів (для промислових споживачів електроенергії першого і другого класів напруги - УНІАН) не може перевищувати 3% від рівня тарифів станом на 1 грудня 2016 з подальшим щомісячним підвищенням не більш ніж на 3% від рівня тарифів попереднього місяця», - йдеться в документі.

Згідно з текстом документа, такі зміни зумовлені переходом до ринкового формування тарифів на електроенергію для промислових споживачів. До моменту повного переходу до ринкового тарифоутворення (коли ціна на електроенергію буде формуватися без участі Нацкомісії, а тільки за згодою постачальника і споживача), НКРЕКП буде виконувати функцію зі затвердження тарифів, складених обленерго для своїх клієнтів.

Як повідомляв УНІАН, з 1 липня 2016 року НКРЕКП підвищила вартість електроенергії для промислових споживачів на 8-10%.

З 1 жовтня комісія знову підвищила тарифи на електроенергію для промисловості на 9,5%-9,8%, в результаті чого тарифи для споживачів першого класу напруги з 1 жовтня зростуть на 9,8% –до 157,28 коп. за 1 кВт-год (без ПДВ), для споживачів другого класу – на 9,5%, до 196,99 коп. за 1 кВт-год (без ПДВ).

22 вересня 2016 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект «Про ринок електричної енергії», який передбачає запровадження конкурентних (ринкових) відносин на ринку електричної енергії, у тому числі і на роздрібному, де кінцевий споживач зможе обирати постачальника електроенергії.