Україна представила новий бойовий модуль "Тайпан" на виставці в Азербайджані (фото)

Україна в рамках своєї участі у збройовій виставці «ADEX» (Азербайджан) представила новий бойовий модуль «Тайпан», технічні характеристики якого відповідають кращим західним зразкам.

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Як повідомили у прес-службі дочірнього підприємства «Спецтехноекспорт», що входить до складу Державного збройового концерну «Укроборонпром», бойовий модуль встановлено на бронеавтомобіль «AZCAN», який представляє спільну розробку Азербайджану і Канади.

«Унікальність бойового модуля «Тайпан» полягає у встановленій системі безлюфтових планетарних редукторів і вентильних двигунів, що забезпечують точне наведення на ціль на наднизьких і високих швидкостях обертання модуля. «Тайпан» здійснює автоматичне наведення гармати на обрані цілі, утримує зброю в заданому напрямку незалежно від зміни положення корпусу бойового автомобіля під час руху, а також здійснює автоматичне супроводження цілі. Також на бойовий модуль встановлена система автоматичної видачі команд наведення з урахуванням метеоумов, типу снарядів, виду озброєння, кутової швидкості й дальності цілі. Система прицілювання може налаштовуватися відповідно як до лінії ствола, так і лінії горизонту», - повідомили в «Спецтехноекспорті».

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На підприємстві зазначили, що зараз «Тайпан» обладнаний скорострільним двоствольним кулеметом калібру 23 мм з ефективною дальністю стрільби 1,8 км. При цьому інші модифікації бойового модуля передбачають обладнання кулеметом калібру 7,62 мм або 12,7 мм, а також 30-мм гранатометом із окремим вертикальним приводом.

«Дистанційне управління бойовим модулем здійснюється на відстані до 500 м, час автономної роботи становить 3 години. Мінімальна бойова маса модуля - 350 кг», - пояснили розробники.

Коментуючи представлення нового зброї на виставці, голова Спецтехноекспорту Павло Барбул відзначив, що бойовий модуль був створений у найкоротші терміни, і він напевно зацікавить вітчизняних та іноземних виробників бронетехніки. «Вся електроніка та програмне забезпечення розроблено та створено українськими фахівцями. А на міжнародному ринку бойовий модуль складе конкуренцію західним аналогам», - цитує прес-служба Барбула.

Як повідомляв УНІАН, оборонна виставка «АДЕКС» відбувається в Азербайджані вдруге і об'єднує зразки озброєнь для сухопутних, військово-повітряних військ і військово-морського флоту.

Державне зовнішньоторговельне підприємство «Спецтехноекспорт» спеціалізується на експорті сучасних військових технологій та наданні послуг з ремонту, модернізації та обслуговування озброєння, а також обладнання спеціального призначення.