Мінекономрозвитку прогнозує зростання промвиробництва на рівні 1,2%

Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозує зростання промислового виробництва за підсумками 2016 року на рівні 1,2%.

Відповідний прогноз представлений в аналітичному матеріалі, опублікованому на сайті відомства.

"За підсумками 2016 року, за оцінками Мінекономрозвитку, зростання обсягів промислового виробництва очікується на рівні 1,2%", - йдеться в аналітичному матеріалі.

При цьому в Мінекономрозвитку відзначили, що помірне відновлення внутрішнього та інвестиційного попиту буде компенсувати дія стримуючих факторів, таких як додаткові обмеження РФ. Проте вирішальну роль у динаміці промислового виробництва може зіграти погіршення ситуації на світових товарних ринках (падіння цін на чорні метали, залізні руди і мінеральні добрива) і стан транспортного сполучення на сході країни.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні в серпні 2016 року в річному вимірі, порівняно з серпнем 2015 року, зафіксовано зростання промвиробництва на 3,4% після падіння на 0,2% місяцем раніше.

Порівняно з попереднім місяцем, липнем 2016 року, у серпні зафіксовано падіння промвиробництва на 0,8% після зростання на 7% в липні до червня.

З початку року, за січень-серпень порівняно з аналогічним періодом минулого року, промвиробництво в Україні зросло на 2%.

2015 року порівняно з 2014 роком падіння промвиробництва прискорилося до 13,4% з 10,7%.