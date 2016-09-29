Україна і Азербайджан можуть створити спільне виробництво протитанкового озброєння

Про це повідомили у прес-службі основного експортера усіх видів озброєнь і військової техніки в Україні - державної компанії "Укрспецекспорт", яка входить до складу держконцерну "Укроборонпром", з посиланням на підсумки переговорів генерального директора держкомпанії Павла Букіна із заступником міністра оборонної промисловості Азербайджану Тофігом Рафієвим у рамках другої міжнародної виставки оборонної промисловості ADEX-2016, яка проходить 27-30 вересня в Баку.

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"Під час зустрічі з делегацією Міністерства оборони Азербайджанської Республіки, на чолі із заступником міністра оборони - генерал-майором Фуадом Мамедовим, сторони обговорили питання поставок українськими підприємствами спецтехніки для обслуговування і ремонту бронетехніки замовника, можливості модернізації протитанкового ракетного комплексу «Штурм-С» і питання стану реалізації чинних контрактів, а також перспективні напрямки співпраці", - йдеться у повідомленні.

За даними прес-служби, під час цієї виставки на об'єднаному стенді "Укроборонпрому" представлено продукцію 19 підприємств-учасників, які виготовляють військову техніку. Україна, зокрема, представляє танк "Оплот", бронетранспортери БТР-3, БТР-4 і "Витязь", бойову розвідувально-дозорну машину БРДМ-2Ді, тактичний броньований автомобіль "Барс-8" і КрАЗ "Фіона". Також на стенді представлені натурні зразки і макети авіаційної, морської та радіолокаційної вітчизняної техніки, артилерійської і вогнепальної зброї, а також засоби особистого захисту військових.

Як повідомляв УНІАН, Україна в рамках своєї участі у збройовій виставці «ADEX» (Азербайджан) представила новий бойовий модуль «Тайпан», технічні характеристики якого відповідають кращим західним зразкам. Бойовий модуль встановлено на бронеавтомобіль «AZCAN», що є спільною розробкою Азербайджану та Канади.

Оборонна виставка «ADEX» проходить в Азербайджані вдруге і об'єднує зразки озброєнь для сухопутних, військово-повітряних військ і військово-морського флоту.

Держкомпанія "Укрспецекспорт" є основним експортером усіх видів озброєнь і військової техніки (до 85% обсягу військово-технічного співробітництва) в Україні. Компанія об'єднує низку дочірніх підприємств - виробників спецтехніки.