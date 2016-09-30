ОПЗ хоче підписати з "Нафтогазом" договір про постачання газу для відновлення роботи

Одеський припортовий завод (ОПЗ) планує 4 жовтня підписати з Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" договір про постачання газу для того, що відновити роботу заводу, яка була припинена на початку серпня цього року.

Про це повідомила прес-служба Фонду державного майна України, який готує 99,6% акцій ОПЗ до повторної приватизації на початку листопада.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив рішення про безперебійної поставки "Нафтогазом" до 300 мільйонів кубометрів газу на Одеський припортовий завод до 31 грудня 2016 року.

"На вівторок, 4 жовтня, заплановано підписання договору з НАК "Нафтогаз україни" про постачання газу, після чого завод буде запущено", - зазначила прес-служба ФДМУ.

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Як повідомляв УНІАН, раніше голова Фонду держмайна Ігор Білоус заявляв, що непрацюючий Одеський припортовий завод зупинив свою діяльність на початку серпня через відсутність поставок газу, несе близько 7-9 мільйонів гривень збитків щомісяця.

На даний момент ОПЗ має борг перед компанією Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа у розмірі 193 мільйонів доларів, штрафні санкції за цим боргом відповідно до Стокгольмського арбітражу становлять близько 58 мільйонів доларів, інші заборгованості усередині країни - 840 мільйонів гривень, або близько 32 мільйонів доларів.

У серпні завод зупинив свою роботу після того, як "Укртрансгаз" повідомив ОПЗ про відсутність підтвердженої заявки на прокачування газу з боку компанії-постачальника для потреб клієнта на минулий місяць.

На думку Білоуса, для повноцінної роботи підприємства необхідно 100 мільйонів доларів оборотних коштів.

Білоус вважає, що стартову ціну ОПЗ на повторній приватизації, яка повинна відбутися на початку листопада, потрібно знизити до 150 мільйонів доларів з урахуванням великої заборгованості та для залучення більшого кола покупців. При цьому відбувся на аукціоні в липні через відсутність заявок інвесторів стартова ціна становила в еквіваленті 520 мільйонів доларів.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.