ЗМІ розповіли, як посадові особи розікрали 24 мільйони на Житомирському бронетанковому заводі

Про це пише у своїй статті для DT.UA Дмитро Менделєєв, зазначаючи, що підприємству ці гроші були перераховані для виконання оборонного замовлення.

Як пише автор, не гребували посадові особи цього держпідприємства і банальним злодійством. Слідчим національної поліції в Житомирській області вдалося встановити, що в жовтні 2014 р. директор заводу ухвалив рішення вилучити з недоторканних запасів мобілізаційного резерву 20 двигунів для бронетехніки УТД-20, які були незабаром вивезені в невідомому напрямку з території заводу.

Державним аудитом Держфінінспекції було встановлено, що збиток становив майже 7 млн грн, наголошується в статті. Як пояснив в ході розслідування директор, ці двигуни нібито належали ТОВ "НВК "Техімпекс". "Так, саме тому підприємству з села Засупоївка за 100 км від столиці, яке було власником величезного приватного арсеналу бойової техніки та зброї, що за різними схемами виводилися з армії та продавалися на внутрішньому ринку, а потім знову перепродувалися через державних посередників за кордон", - зазначає Менделєєв.

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За його інформацією, двигуни для бронетехніки фігурують і в кримінальному провадженні військової прокуратури Західного регіону, що відкрите за фактом поставки ДП "Львівський бронетанковий завод" Міноборони 40 російських двигунів В-46-6 для Міноборони.

Як виявилося, наприкінці 2015 р. Міноборони перерахувало "Львівському бронетанковому заводу" 28,5 млн грн бюджетних коштів за зазначені двигуни та інші комплектуючі до бронетехніки. У ході цієї операції службові особи військової частини підписали акти приймання на баланс згаданого майна без наявності самих виробів, а також без відповідної технічної документації, паспортів заводу виробника і, звісно, без перевірки їхнього технічного стану через фізичну відсутність двигунів.

Як вдалося встановити слідчим, пише Менделєєв, ці самі двигуни були придбані "Львівським бронетанковим заводом" у 2010 р. в Міноборони через одного з державних посередників як зайве військове майно по 40 тис. грн за штуку. На момент придбання двигуни вже пройшли капремонт, їм було присвоєно другу категорію, з якою вони й ввійшли до переліку зайвого майна.

Ключовим нюансом у свіжій угоді була та обставина, що в 2015 р. ці самі двигуни — "В-46-6" — були викуплені міністерством "назад" за ціною, яка в середньому в 10—15 разів перевищує суму їх продажу у 2010-му, і вже як нові вироби. "Для недосвідчених у цій кухні поясню, що для ремонту і модернізації військове майно, на відміну від зайвого, не продається, а за відповідним договором передається підприємствам для проведення подібних робіт", - зазначає автор статті.

"Абсолютно очевидно, що в ході розслідування необхідно буде встановити, хто з посадових і службових осіб Центрального бронетанкового управління Збройних сил брав у 2010 р. рішення про внесення цих виробів в перелік надлишкового майна для його реалізації, а також, хто брав у 2015 р. рішення про необхідність закупівлі тих же двигунів, перетворивши їх у нові, будучи обізнаним у тому, що вони виробляються тільки російськими підприємствами", - йдеться в матеріалі.

Менделєєв зазначає, що викладені факти не є таємницею слідства і базуються на матеріалах кримінальних проваджень (реквізитами яких має ZN.UA - Ред.) з різних відомств — СБУ, Національної поліції, фіскальної служби, прокуратури і МВС — практично з усіх регіонів України.

Раніше військовою прокуратурою на Житомирському бронетанковому заводі виявлена недостача двигунів на 6,8 мільйонів гривень.