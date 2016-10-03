"Антонов" замовив ремонт двигунів для літаків "Руслан" та "Мрія" арабському сервіс-центру росіян

Про це повідомляється у системі "Прозорро", передають "Наші гроші".

До серпня 2017 року мають капітально відремонтувати шість двигунів ВСУ ТА-12 для експлуатації на транспортних літаках цивільної авіації Ан-124-100 та Ан-225.

"Aerosila Gulf FZC" (ОАЕ) – центр сервісного обслуговування, створений російським ОАО "НПП "Аэросила" в еміратському аеропорту Шарджа у 2005 році.

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За даними "ВДЗ", у червні 2015 року "Антонов" уклав з арабською компанією угод на $2,10 млн., а у квітні 2016 року – на $2,36 млн.

"Аэросила" не входить у державні інтегровані структури типу "Ростех", але уряд Росії бере участь в управлінні нею за правом "золотої акції". У 2008-2014 роках підприємство отримало в Україні держпідрядів на 269,21 млн руб.

Раніше УНІАН повідомляв, що державне підприємство «Антонов» - єдиний в Україні виробник транспортних і пасажирських літаків - планує до кінця року згорнути всі наявні раніше спільні проекти з російською транспортною компанією «Волга-Дніпро», що експлуатувала, в тому числі, літаки Ан-124 «Руслан».