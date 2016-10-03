Стратегія Гройсмана з відродження сільгоспмашинобудування є реалістичною - експерти

До такого висновку приходять автори статті "Чи стане трактор локомотивом?", опублікованій на сайті "Коментарі".

Реальність цих прогнозів, вважають журналісти, підтверджується заявою Володимира Гройсмана, зробленою у понеділок, 26 вересня. "У нас є величезна потреба в українських тракторах. Десятки тисяч одиниць нам потрібні сьогодні на полях України, а ми поки не можемо їх проводити, хоча потужності у нас є", - розповів прем'єр-міністр. За його словами, нашій країні необхідно використовувати наявні ресурси та можливості для виробництва сільськогосподарської техніки, яка може бути задіяна в аграрному секторі. "Треба створювати додаткову вартість саме в Україні, не купувати за кордоном, а створювати в Україні з досить великим компонентом локалізації", - зазначив Гройсман.

Автори статті звертають увагу на той факт, що ще раніше цю тему підіймав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час VIII Міжнародного економічного форуму "Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи!". Саме під час цього заходу представник уряду підняв питання про блокування діяльності ХТЗ. "Він розповів про нещодавнє обговорення цієї проблеми з Президентом України Петром Порошенком і висловив упевненість у тому, що ситуація благополучно вирішиться незабаром", - йдеться в статті.

Автори матеріалу підкреслюють той факт, що "генеральною лінією" уряду стала увага до інвестицій та агропромислового комплексу, був позитивно сприйнятий експертним співтовариством. "Індустріалізація практично всіх країн починалася з харчової промисловості, яка має найбільш швидку оборотність і приносить швидку віддачу на інвестиції. Фінанси, інвестиції обов'язково надійдуть у разі розробки серйозних, прозорих та довгострокових стратегій розвитку України", - цитують журналісти Сергія Феофілова, генерального директора компанії "УкрАгроКонсалт".

З необхідністю якнайшвидшого відновлення нормальної роботи виробників сільськогосподарської техніки, до яких належить і Харківський тракторний завод, згоден Дмитро Титаренко, генеральний менеджер форуму "Агропорт". "Галузь потребує глобальних реформ, які охоплюють безліч напрямків. І, безумовно, необхідна політична воля, щоб нові команди і нові кадри могли ефективно вирішувати внутрішні питання наших промислових гігантів", - сказав експерт.