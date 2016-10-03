Житомирський бронетанковий завод знайшов заміну російським двигунам (відео)

Українські БМП отримають німецькі двигуни.

Для українських бойових машин піхоти відтепер замість російських агрегатів - "УТД" - на БМП стоятимуть німецькі двигуни "Дойтц". Читайте такожЗМІ розповіли, як посадові особи розікрали 24 мільйони на Житомирському бронетанковому заводі Над адаптацією німецьких двигунів конструктори Житомирського заводу працювали три місяці.

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