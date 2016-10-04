КБ "Південне" розпочало випробування нового ракетного комплексу для армії

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Незважаючи на повну відсутність державного замовлення та відповідного фінансування, ДП "КБ "Південне" завершує розробку та вже почало дослідне відпрацювання нового оперативно-тактичного ракетного комплексу. Усі роботи підприємства та всієї кооперації виконуються за рахунок коштів, залучених ДП "КБ "Південне" від іноземних замовників", – заявили в ДКБ "Південне".

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Інших подробиць щодо розробленого ракетного комплексу не повідомили.

Водночас у конструкторському бюро заявили, що Міністерство оборони готове поставити комплекс на озброєння української армії.

"Зараз міністерство оборони вкрай зацікавлено результатами цих робіт і виказує готовність поставити такий комплекс на озброєння Збройних сил України", – заявили в "Південному".

Наразі не ясно, про який саме ракетний комплекс ідеться. За заявами українських посадовців і даними преси, нині "Південне" розробляє відразу кілька ракетних комплексів. Повідомляли, зокрема, про проекти "Вільха" і "Грім", про керовану крилату ракету "Коршун".