В Україні розробили комплекс розвідки "Тінь"

Про це повідомили у прес-службі "Укроборонпрому".

"Особливістю цього комплексу є широкі можливості з пеленгації як аналогових, так і цифрових УКХ радіостанцій у діапазоні 30-3000 МГц, на відстанях 25-35 км. Апаратура комплексу дозволяє виявляти, перехоплювати і записувати радіопередачі супротивника, а програмне забезпечення та устаткування розкриває шифровані передачі", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що основними перевагами комплексу "Тінь" є ширший діапазон, сучасна елементна база, високий ступінь автоматизації при відносно невеликій вартості, а також мобільність, яка дозволяє здійснювати безпосередній супровід військ.

Раніше УНІАН повідомляв, що державний концерн "Укроборонпром" посів 68-місце у щорічному світовому рейтингу виробників озброєння аналітичного видання Defense News. При цьому державний концерн у порівнянні із минулим роком здійснив у рейтингу стрибок одразу на 24 позиції.