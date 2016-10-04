Закон про підвищення експортного мита на металобрухт набуває чинності з 5 жовтня

Закон, що передбачає підвищення терміном на один рік експортного мита на відходи та брухт чорних металів до 30 євро за 1 тонну, а також скасування обов'язкової державної реєстрації контрактів на експорт металобрухту, сьогодні опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр" та набирає чинності з 5 жовтня.

Раніше українські металургійні компанії неодноразово виступали з вимогами обмежити експорт металобрухту, оскільки, на їхню думку, в даний час у меткомбінатів спостерігається дефіцит брухту, а його вивезення з країни негативно позначається на металургійної галузі.

Верховна Рада навесні поточного року прийняла необхідний закон, однак він був ветований президентом. 12 липня ВР знову прийняла даний закон, включивши в нього пропозиції гаранта.

При цьому глава Комітету Верховної Ради з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк в серпні поточного року заявив, що прийнятий Верховною Радою 12 липня закон, згідно з нормами Конституції, вважається схваленим президентом з початку серпня.

За словами Галасюка, Конституція відводить главі держави на підписання закону 15 днів, які минули на початку серпня. Проте підписання прийнятого Радою закону з поправками президента відкладалося з невідомих причин, а документ опублікували лише сьогодні, 4 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 12 липня 2016 року підтримала прийняття Закону "Про внесення змін у деякі закони України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку з метою першочергового забезпечення потреб оборонної промисловості та відновлення об'єктів інфраструктури" з правками президента.

Президент Петро Порошенко не підписав цей закон після його прийняття Радою 22 квітня поточного року, оскільки він, на думку гаранта, не відповідає зобов'язанням України в рамках угоди зі Світовою організацією торгівлі.

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Президент запропонував залишити норму про скасування реєстрації контрактів на експорт металобрухту на постійній основі, хоча раніше пропонувалося скасувати її на три роки. При цьому період підвищення ставки експортного мита на металобрухт запропоновано встановити терміном на один рік замість раніше запропонованих трьох років.

Раніше, під час розгляду законопроекту в квітні поточного року, депутат Юрій Левченко (ВО "Свобода") заявляв, що законопроект спрямований на підтримку металургії, однак це означає підтримку лише двох власників основних підприємств галузі. Він заявив, що це нововведення не дасть жодних позитивних ефектів для працівників цих підприємств або бюджету з точки зору податкових надходжень.

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроекту №3868, даний документ спрямований на стабілізацію ситуації в металургійній галузі і суміжних секторах шляхом збільшення пропозиції металобрухту на внутрішньому ринку. Також очікується зростання надходжень до державного бюджету за рахунок підвищення експортного мита на металобрухт і створення додаткової доданої вартості на території держави шляхом глибокої переробки даного дефіцитної сировини.