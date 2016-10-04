Рада скасувала ввізне мито на металобрухт

За ухвалення Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Митний тариф України» щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку з метою першочергового забезпечення потреб оборонної промисловості та відновлення об'єктів інфраструктури» у першому читанні проголосував 251 народний депутат при необхідному мінімумі в 226 голосів.

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Голова Комітету Верховної Ради з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк повідомив, доповідаючи щодо законопроекту №3873, що даний законопроект спрямований на безперебійне постачання сировини на металургійні підприємства.

«Що може бути простіше, ніж зрозуміти, що місцевого виробника необхідно забезпечувати сировиною в безперебійному режимі й робити сировину якомога більш дешевою», - сказав депутат.

Голова Комітету Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна повідомила, виступаючи з трибуни, що Кабінет міністрів підтримує даний законопроект, проте просить врахувати вимоги до термінів набуття чинності, оскільки не можна змінювати ставки податків упродовж бюджетного року. При цьому можливі втрати бюджету становлять 3 млн грн. Кабмін підтримав ухвалення цього законопроекту за основу і в цілому.

Як відзначається в пояснювальній записці, цей законопроект, як і раніше ухвалений «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку з метою першочергового забезпечення потреб оборонної промисловості та відновлення об'єктів інфраструктури», спрямований на оперативну ліквідацію дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку для першочергового забезпечення потреб оборонної промисловості та забезпечення умов відновлення об'єктів інфраструктури.

«Згідно з даними об'єднання підприємств «Металургпром», дефіцит брухту за 9 місяців 2015 року в Україні зріс до 600 тис. тонн, тоді як ще в 2014 році він становив менш ніж 100 тис. тонн. Така динаміка дефіциту створює передумови для збільшення частки більш дорогого чавуну в сталеливарній шихті, нарощування імпорту брухту і гарячебрикетованого заліза», - йдеться в пояснювальній записці.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 12 липня 2016 року підтримала ухвалення Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку з метою першочергового забезпечення потреб оборонної промисловості та відновлення об'єктів інфраструктури» з правками президента.

Даний закон передбачає підвищення терміном на один рік експортного мита на відходи та брухт чорних металів до 30 євро за 1 тонну, а також скасування обов'язкової державної реєстрації контрактів на експорт металобрухту й набирає чинності з 5 жовтня 2016 року.