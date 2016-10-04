Одеський припортовий завод відновив роботу після початку поставок газу "Нафтогазом"

Велике хімічне підприємство Одеський припортовий завод (ОПЗ), який у серпні зупинив свою діяльність через відсутність поставок газу, відновив роботу після початку подачі блакитного палива «Нафтогазом України».

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Про це повідомила прес-служба Фонду державного майна України (ФДМУ), який готує 99,6% акцій заводу до повторної приватизації в листопаді цього року.

Раніше Кабінет міністрів прийняв рішення про безперебійні поставки «Нафтогазом» до 300 млн куб. м газу на Одеський припортовий завод до 31 грудня 2016 року.

«За інформацією Одеського припортового заводу, 03 жовтня 2016 року зібралася наглядова рада «Нафтогазу України» для погодженням контракту на поставку газу ОПЗ», - зазначила прес-служба ФДМУ.

Як зазначили у фонді, за результатами зборів спостережної ради було прийнято рішення з 4 жовтня відновити постачання газу на ОПЗ. Зараз завод почав роботу.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Фонду держмайна Ігор Білоус заявляв, що непрацюючий Одеський припортовий завод зазнає близько 7-9 млн грн збитків щомісяця.

На даний момент ОПЗ має борг перед компанією Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа у розмірі 193 млн дол., штрафні санкції за цим боргом відповідно до Стокгольмського арбітражу становлять близько 58 млн дол., інші заборгованості усередині країни - 840 млн грн, або близько 32 млн дол.

На початку серпня завод зупинив свою роботу після того, як «Укртрансгаз» повідомив ОПЗ про відсутність підтвердженої заявки на прокачування газу з боку компанії-постачальника для потреб клієнта на минулий місяць.

На думку Білоуса, для повноцінної роботи підприємства необхідно 100 млн дол. обігових коштів.

Білоус вважає, що стартову ціну ОПЗ на повторній приватизації, яка повинна відбутися на початку листопада, потрібно знизити до 150 млн дол. з урахуванням великої заборгованості та для залучення більшого кола покупців. При цьому на аукціоні в липні, який зірвався через відсутність заявок інвесторів стартова ціна становила в еквіваленті 520 млн дол.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.