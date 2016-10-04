Рада має намір ввести податкові пільги для учасників індустріальних парків

За ухвалення законопроекту №2554а-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо розвитку вітчизняного виробництва шляхом стимулювання залучення інвестицій у реальний сектор економіки через індустріальні парки» в першому читанні проголосували 227 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

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Голова Комітету Верховної Ради з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк повідомив, доповідаючи по законопроекту, що індустріальні парки можуть стати одним з основних інструментів залучення інвестицій в Україну і розвитку виробництва в країні.

«Цей законопроект передбачає особливості оподаткування, які діятимуть на тимчасовій підставі... Ці законопроекти не несуть жодного фіскального ризику для бюджету, оскільки вони поширюватимуться лише на нові інвестиції та новостворені виробництва», - сказав Галасюк.

Голова Комітету Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна повідомила, виступаючи з трибуни, що законопроект містить чіткий перелік критеріїв для учасників індустріальних парків, які можуть мати право на пільгове оподаткування. При цьому всі пільги з місцевих податків можуть встановлюватися місцевими органами влади.

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«Для того, щоб зняти всі різночитання, щоб визначити єдиний підхід до учасників індустріальних парків, ми виписали всі чіткі критерії для тих, хто може користуватися такими пільгами», - сказала Южаніна.

Як наголошується в пояснювальній записці, законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України. Зокрема, пропонується на п'ять років звільнити від сплати податку на прибуток компанії-учасниці індустріальних парків, а на наступні п'ять років встановити ставку вдвічі меншу за базову (сьогодні 8%).

Також пропонується звільнити від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту обладнання і комплектуючих резидентами індустріальних парків, якщо такі матеріали використовуються ними для облаштування індустріальних парків або для здійснення господарської діяльності у їх межах.

Тимчасово звільнити резидентів індустріальних парків від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельного податку на земельні ділянки і орендної плати за користування земельною ділянкою державної або комунальної власності, на яких створено індустріальний парк.

Також Рада ухвалила в першому читанні супутній законопроект №2555а-д «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо розвитку вітчизняного виробництва шляхом стимулювання залучення інвестицій у реальний сектор економіки через індустріальні парки». У цьому законопроекті вказується виключний перелік обладнання, комплектуючих і матеріалів, які не є підакцизними товарами і ввозяться ініціаторами створення і керуючими компаніями індустріальних парків без сплати митних платежів для облаштування та здійснення господарської діяльності в індустріальних парках.

За ухвалення законопроекту №2555а-д у першому читанні проголосував 231 народний депутат при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Держінвестпроекту, в Україні на даний момент зареєстровано 17 індустріальних парків.

Верховна Рада в листопаді минулого року ухвалила закон, який спрощує процедури створення і функціонування індустріальних парків та управління ними для залучення інвестицій у розвиток виробництва в Україні.